Riforma sanitaria: la soddisfazione di Salvini

A votazione segreta passa in Consiglio regionale con soli due voti a favore l´emendamento che da il via libera all´incorporamento del Regina Margherita di Alghero all´Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Dubbi anche in Maggioranza: Antonello Peru si astiene e critica apertamente la scelta

«Riportata sul territorio la sanità pubblica: più efficienza e servizi per i cittadini», commenta il presidente della Regione autonoma della Sardegna, dopo la votazione in Aula