Red 16:01 Ondata Covid, nuovi positivi ad Alghero Tra i nuovi Covid+ conteggiati nelle ultime ore nella provincia di Sassari, alcuni casi sono riferibili alla Riviera del corallo. Un algherese positivo al tampone sarebbe stato ricoverato d’urgenza a Sassari, mentre gli uffici competenti avrebbero immediatamente avviato il tracciamento per rilevare e testate tutti i contatti



ALGHERO - La nuova ondata Covid che colpisce in queste settimane gran parte delle regioni italiane non risparmia la Sardegna, dove il numero dei positivi continua a crescere, così come i ricoveri. Osservato speciale rimane il nord-est dell’Isola, ma diversi casi riguardano il Sassarese.



Tra i nuovi Covid+ conteggiati nella provincia di Sassari nelle ultime ore, alcuni casi sarebbero riferibili alla città di Alghero. Situazione che rimane ampiamente sotto controllo, ma in assenza di comunicazioni istituzionali ufficiali si alimentano paure e disinformazione.



Un algherese positivo al tampone è stato ricoverato d’urgenza a Sassari, mentre gli uffici competenti hanno immediatamente avviato il tracciamento per rilevare e testate tutti i contatti. Otto le persone poste in sorveglianza attiva, cioè di persone non positive ma per precauzione sono poste sotto osservazione da parte dell'autorità sanitaria.