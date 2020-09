Red 16:39 Sassari: riaperte iscrizione mensa scolastica Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale on-line dedicato da domani a martedì 15 settembre







Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono pubblicate le informazioni, le tariffe, le modalità di iscrizione e il portale on-line per la presentazione delle domande, con le istruzioni per la compilazione. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare ai numeri 079/279683, 079/279695, 079/279679, 079/279681 o 079/279676. Commenti SASSARI - Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda per l'accesso al servizio di mensa scolastica. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale on-line dedicato da domani, giovedì 3, fino a martedì 15 settembre.Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari sono pubblicate le informazioni, le tariffe, le modalità di iscrizione e il portale on-line per la presentazione delle domande, con le istruzioni per la compilazione. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare ai numeri 079/279683, 079/279695, 079/279679, 079/279681 o 079/279676.