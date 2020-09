Red 22:31 Scomparso levriero nelle campagne tra Ardara e Ploaghe «Il cane è molto buono, ma diffidente e sicuramente spaventato, per questo motivo in caso di avvistamento è importante non rincorrerlo, ma contattare immediatamente il numero 388/6445782», spiegano i proprietari







«Chiediamo pertanto alla cittadinanza di tutti i paesi limitrofi, ma anche più distanti, la massima collaborazione nel segnalare eventuali avvistamenti. Il cane è molto buono, ma diffidente e sicuramente spaventato, per questo motivo in caso di avvistamento è importante non rincorrerlo, ma contattare immediatamente il numero 388/6445782», spiegano i proprietari. Commenti ARDARA – Martedì, è scomparsa dalla proprietà nelle campagne tra Ardara e Ploaghe “Pupa”, un levriero sardo femmina di colore beige e taglia medio/grande. Da quel giorno, nonostante le continue ricerche non ci sono stati avvistamenti. Potrebbe essersi allontanta in qualunque direzione, come pure prelevata da qualcuno.«Chiediamo pertanto alla cittadinanza di tutti i paesi limitrofi, ma anche più distanti, la massima collaborazione nel segnalare eventuali avvistamenti. Il cane è molto buono, ma diffidente e sicuramente spaventato, per questo motivo in caso di avvistamento è importante non rincorrerlo, ma contattare immediatamente il numero 388/6445782», spiegano i proprietari.