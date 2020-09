Cor 9:58 Volotea chiude in anticipo i voli da Alghero Saltano le ultime tratte della stagione winter previste sugli scali di Torino e Napoli. Fine vacanza con disagi per i passeggeri prenotati sulle rotte dal Riviera del corallo



Volotea. Chiusura con qualche settimana di anticipo per alcuni collegamenti estivi dal Riviera del corallo e conseguenti disagi per numerosi passeggeri prenotati da diversi mesi. E' il caso dei nuovi collegamenti per Napoli e Torino, entrambi inaugurati a luglio e annunciati operativi fino alla fine di settembre. Il nuovo calendario voli invece, prevede un anticipo di due settimane sulla chiusura dell'Alghero-Napoli (ultimo decollo dall'isola in programma il 12 settembre) ed il taglio di quattro tratte sull'Alghero-Torino (fine voli il 19 settembre). Inutile sottolineare i disagi ed i contrattempi a cui andranno inevitabilmente incontro tutti i passeggeri precedentemente prenotati sulle tratte cancellate. Rimane un miraggio l'auspicata destagionalizzazione, concetto ormai utile utilizzare e consumare esclusivamente in periodi elettorali.