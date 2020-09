Red 18:07 Colonie felice: accordo con le Guardie zoofile A seguito della delibera del Consiglio comunale di aprile, ad Alghero è stato approvato il Regolamento “Colonie feline e gattari”. Dopo la sosta per l’emergenza sanitaria Covid e la stagione estiva, in arrivo la convenzione con il nucleo di Guardie zoofile







«Tale carenza - annuncia l'esponente della Giunta Conoci - sarà colmata già dai prossimi giorni. E' ormai in dirittura d’arrivo l’iter avviato qualche settimana fa che permetterà la sottoscrizione della convenzione con un nucleo di Guardie zoofile riconosciute dalla Regione e dalla Prefettura, alle quali sarà assegnato il compito di verificare il pieno rispetto delle prescrizioni, ad iniziare dalle modalità di cura delle colonie feline e dal possesso del tesserino che viene rilasciato a seguito dell’inserimento dei volontari nel Registro pubblico dei gattari tenuto dal Comune di Alghero, ad oggi ancora senza alcuna adesione, non essendo pervenuta nemmeno una domanda d’iscrizione».



L’applicazione del Regolamento ed il suo rispetto saranno quindi a brevissimo oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione, nella convinzione che proprio il rispetto delle regole concordate tra le parti possano migliorare sensibilmente il benessere dei gatti liberi, ridurre notevolmente situazioni di degrado evidenti, rendere decoroso lo spazio che li ospita tanto da farne in diversi casi anche degli attrattori turistici, limitare al minimo la conflittualità di vicinato e offrire a coloro che vorranno gestire una colonia l’opportunità di raccogliere più facilmente donazioni anche di cibo confezionato, oltre che organizzare eventi per la sensibilizzazione e l’adozione dei gatti. «Il Regolamento vigente è frutto di un lungo lavoro di redazione svolto dall’Amministrazione e dal confronto con associazioni e singoli storicamente impegnati nella cura dei felini, grazie al quale si è giunti ad una sintesi sottoposta ai consiglieri comunali delle Commissioni Ambiente e regolamenti che hanno apportato il proprio contributo sino a farne un documento totalmente condiviso, tanto da averne consentito l’approvazione all’unanimità senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione», conclude Montis.



