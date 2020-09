Red 12:17 A Oristano il microchip day Domani mattina, all´ex mattatoio comunale, è in programma un nuovo appuntamento organizzato dall´Unità Anagrafe canina e randagismo del Dipartimento di Prevenzione Ats zona centro diretta dal veterinario Giuseppe Sedda per l´iscrizione dei cani di proprietà all´anagrafe canina







Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, il proprietario dell'animale o un suo delegato dovrà presentarsi all'appuntamento munito di mascherina, oltre che del documento di identità, osservare scrupolosamente l'orario indicato al momento della prenotazione per evitare assembramenti e, in ogni caso, mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. L'operazione, rapida e indolore, consiste nell'inserimento di un microchip elettronico sotto la cute dell'animale, che ne permette l’identificazione in caso di furto o smarrimento.



La microchippatura, obbligatoria per legge, va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza. Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari di cani sprovvisti di microchip. Commenti ORISTANO – Domani, giovedì 10 settembre, all'ex mattatoio comunale di Oristano, è in programma un nuovo microchip day, appuntamento organizzato dall'Unità Anagrafe canina e randagismo del Dipartimento di Prevenzione Ats zona centro diretta dal veterinario Giuseppe Sedda per l'iscrizione dei cani di proprietà all'anagrafe canina. Alla prestazione, gratuita, sarà possibile accedere esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 345/6619323, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30.Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, il proprietario dell'animale o un suo delegato dovrà presentarsi all'appuntamento munito di mascherina, oltre che del documento di identità, osservare scrupolosamente l'orario indicato al momento della prenotazione per evitare assembramenti e, in ogni caso, mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone. L'operazione, rapida e indolore, consiste nell'inserimento di un microchip elettronico sotto la cute dell'animale, che ne permette l’identificazione in caso di furto o smarrimento.La microchippatura, obbligatoria per legge, va eseguita dopo i primi dieci giorni di vita del cucciolo e sempre prima di una sua eventuale trasferta o trasferimento di residenza. Sono previste sanzioni pecuniarie per i proprietari di cani sprovvisti di microchip.