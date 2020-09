video Cor 11:55 «Più Stato e più soldi alle Città»

Alghero: folla per Graziano Delrio



«In un momento difficile come questo serve più Stato, ma bisogna rendere le comunità e le città protagoniste dando maggiore autonomia finanziaria. I soldi ai sindaci sono soldi ben spesi». Parole di Graziano Delrio, capogruppo Dem alla Camera dei Deputati, in occasione della lezione della scuola di formazione politica "Maestrale". Ad Alghero, negli spazi all´aperto della Merenderia di Maria Pia, si torna a parlare di politica e sviluppo, economia e città. Un pubblico numeroso oltre ogni aspettativa e attento, ha ascoltato le parole dell´ex ministro tutte di estrema attualità. Ecco alcuni stralci del suo intervento