video Cor 16:22 59^ Alghero Scala Piccada, si parte



Presentata la 59esima edizione della sfida che si corre lungo i tornanti in salita della statale 292 Nord Occidentale sarda, in programma da venerdì a domenica. 6.285 metri tra scenari mozzafiato, panorami straordinari e curve estremamente impegnative. Presenti il vicesindaco Giovanna Caria, gli assessori comunali Maria Grazia Salaris, Marco Di Gangi e Giorgia Vaccaro, il presidente dell'Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il direttore di gara Fabrizio Fondacci e i campioni Simone Faggioli e Sergio Farris jr. Immagini e dichiarazioni