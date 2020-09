Red 10:16 Maccheronis, manutenzione in condotta Per domani, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta che dalla diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e Marfili. Di conseguenza, sarà sospesa l’erogazione a Torpè, Posada e La Caletta di Siniscola



Per domani, martedì 15 settembre, dalle 8.30 alle 15, il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha in programma lavori urgenti di manutenzione sulla condotta che dalla diga Maccheronis alimenta i potabilizzatori Abbanoa di Bellone e Marfili. Di conseguenza, sarà sospesa l'erogazione nei centri abitati di Torpè, Posada e La Caletta di Siniscola. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero verde 800/022040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.