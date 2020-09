Red 8:13 Molineddu incontra Alghero Venerdì 25 settembre, nel giardino del Museo del Corallo, in Via Vittorio Emanuele, ad Alghero, “Molineddu sbarca nella città dell´autrice”: il Museo Land art sardo cui Bruno Petretto ha dedicato il suo impegno più costante ed esprime il suo essere natura in continuo divenire, nel libro “Arte e natura nella magia di Molineddu”, di Francesca Iurato







La ricerca si focalizza su una lettura etno-antropologica della figura e dell'eclettica personalità di Petretto, il “Magister Faber” della sua tenuta e dell'evento artistico che esiste da oltre venticinque anni con la partecipazione e collaborazione degli artisti più noti nel panorama artistico locale e non solo. L'evento andrà a scandagliare le ragioni più intime e profonde della critica in un dialogo tête-à-tête con la docente di Storia dell'arte e critica Mariolina Cosseddu. Per partecipare all'incontro, è necessario prenotare, telefonando al numero 347/2886671.



Nella foto: Bruno Petretto Commenti ALGHERO - Venerdì 25 settembre, nel giardino del Museo del Corallo, in Via Vittorio Emanuele, ad Alghero, “Molineddu sbarca nella città dell'autrice”. Il Museo Land art sardo cui Bruno Petretto ha dedicato il suo impegno più costante ed esprime il suo essere natura in continuo divenire, nel libro “Arte e natura nella magia di Molineddu”, di Francesca Iurato, dottoressa specializzata in Industria culturale e attualmente operatrice museale.La ricerca si focalizza su una lettura etno-antropologica della figura e dell'eclettica personalità di Petretto, il “Magister Faber” della sua tenuta e dell'evento artistico che esiste da oltre venticinque anni con la partecipazione e collaborazione degli artisti più noti nel panorama artistico locale e non solo. L'evento andrà a scandagliare le ragioni più intime e profonde della critica in un dialogo tête-à-tête con la docente di Storia dell'arte e critica Mariolina Cosseddu. Per partecipare all'incontro, è necessario prenotare, telefonando al numero 347/2886671.Nella foto: Bruno Petretto