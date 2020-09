Red 7:13 Prima campanella per l´Angelo Roth di Alghero Riprendono le lezioni dell’Istituto di istruzione superiore “Angelo Roth” di Alghero per l´anno scolastico 2020/21. Nella sede Iti di Via degli Orti, prima campanella martedì 22 settembre, mentre nella sede Roth di Via Diez si ricomincerà giovedì 24







L’inizio delle attività didattiche sarà preceduto da incontri con le famiglie, dove verranno presentati gli itinerari formativi dell’Istituto e fornite informazioni essenziali sulla gestione in sicurezza della vita scolastica. Sarà un inizio di collaborazione tra scuola e famiglie all’insegna della corresponsabilità e del reciproco ascolto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, si terranno gli incontri con i genitori degli alunni delle classi prime. Le riunioni avranno luogo in presenza. Venerdì 18, nell'Auditorium di Via Diez, toccherà prima al Corso Turistico (dalle 9 alle 10.30) e poi a quello Sportivo (dalle 11 alle 12.30), sabato 19, nell'Auditorium di Via degli Orti, i Corsi Iti, dalle 9 alle 10.30.



Per ragioni di sicurezza, l'Istituto raccomanda la partecipazione di un solo genitore, senza la presenza dell'alunno. L’incontro con i genitori delle altre classi avverrà utilizzando l’applicazione “Meet” della piattaforma “G-Suite” di Istituto. Le famiglie potranno collegarsi attraverso l’account istituzionale già in possesso degli alunni dallo scorso anno scolastico, venerdì 18, Classi seconde Roth (dalle 16 alle 17) e Classi terze Roth (dalle 17.30 alle 18.30); sabato 19, Classi quarte Roth (dalle 10 alle 11), Classi quinte Roth (dalle 11.30 alle 12.30) e Classi Iti (dalle 11 alle 12). Commenti ALGHERO – Riprendono le lezioni dell’Istituto di istruzione superiore “Angelo Roth” di Alghero per l'anno scolastico 2020/21. Nella sede Iti di Via degli Orti, prima campanella martedì 22 settembre, mentre nella sede Roth di Via Diez si ricomincerà giovedì 24. I dettagli e gli orari sono reperibili nel sito internet dell’istituzione scolastica.L’inizio delle attività didattiche sarà preceduto da incontri con le famiglie, dove verranno presentati gli itinerari formativi dell’Istituto e fornite informazioni essenziali sulla gestione in sicurezza della vita scolastica. Sarà un inizio di collaborazione tra scuola e famiglie all’insegna della corresponsabilità e del reciproco ascolto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, si terranno gli incontri con i genitori degli alunni delle classi prime. Le riunioni avranno luogo in presenza. Venerdì 18, nell'Auditorium di Via Diez, toccherà prima al Corso Turistico (dalle 9 alle 10.30) e poi a quello Sportivo (dalle 11 alle 12.30), sabato 19, nell'Auditorium di Via degli Orti, i Corsi Iti, dalle 9 alle 10.30.Per ragioni di sicurezza, l'Istituto raccomanda la partecipazione di un solo genitore, senza la presenza dell'alunno. L’incontro con i genitori delle altre classi avverrà utilizzando l’applicazione “Meet” della piattaforma “G-Suite” di Istituto. Le famiglie potranno collegarsi attraverso l’account istituzionale già in possesso degli alunni dallo scorso anno scolastico, venerdì 18, Classi seconde Roth (dalle 16 alle 17) e Classi terze Roth (dalle 17.30 alle 18.30); sabato 19, Classi quarte Roth (dalle 10 alle 11), Classi quinte Roth (dalle 11.30 alle 12.30) e Classi Iti (dalle 11 alle 12).