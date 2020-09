Red 7:20 Vertenza Gross 87: lavoratori appesi a un filo «L´Assemblea civica in prima linea per salvaguardare l´occupazione», assicura il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, che sottoporrà la questione durante la prossima conferenza dei capigruppo







«E’ necessario un impegno straordinario per assicurare all’esercito dei lavoratori, legati alla crisi dell’ex Auchan, un piano alternativo che possa garantire la salvaguardia dell’occupazione – spiega il numero uno dell’aula di Palazzo Bacaredda - vista la chiusura del polo di Macchiareddu». I dipendenti della Gross 87 (che sono stati licenziati dal 15 giugno) si sono visti riconoscere la cassa integrazione fino a fine ottobre (vista l’emergenza legata al CoronaVirus), poi finiranno nel tunnel incerto dei “senza lavoro”.



«Auspichiamo – conclude Tocco – che si possa dare vita ad un tavolo istituzionale tra Comune, Regione e forze sociali per fare la necessaria chiarezza sulle prospettive future dei lavoratori e tutelare i livelli occupazionali».



