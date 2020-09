Antonio Burruni 20:00 Serie A: primo punto per il Cagliari Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nel match valido per la prima giornata del massimo campionato, i rossoblu pareggiano 1-1 con il Sassuolo. All'incornata di Simeone al 76', risponde la punizione di Bourabia a quattro minuti dalla fine







PRIMO TEMPO. Passano 50" e una conclusione di Locatelli vale il primo angolo per i padroni di casa. Della battuta ne approfitta Ferrari, che di testa anticipa tutti, ma la sfera finisce oltre la traversa. Inizia meglio il Sassuolo, che batte due corner nei primi 3' di gioco. Berardi tenta il diagonale da fuori e palla sul fondo. Al 7', ammonito Faragò. Sulla punizione, deviazione provvidenziale in corner della difesa ospite sulla punizione potente di Haraslin. Al 9', Caputo parte sul filo del fuorigioco, diagonale e palla che finisce in rimessa laterale. Un minuto dopo, rasoterra centrale di Caputo e Cragno blocca. Al 13', ancora Locatelli da fuori e ancora Cragno pronto. Al quarto d'ora, giallo per Nandez. 82percento di possesso palla neroverde fino a ora. Al 22', prima conclusione rossoblu, con Lykogiannis su punizione da lontano, che non impensierisce Consigli. "Cooling break" di un paio di minuti e si riparte. Al 35', Joao Pedro stuzzica Consigli. Sette minuti dopo, un rimpallo mette la palla buona sulla testa di Simeone, ma l'argentino la mette oltre la traversa. Al 44', colpo di testa di Haraslin, ma Cragno salva tutto. L'arbitro concede 3' di recupero. Al 47', Nandez si libera bene, ma calcia alto da posizione defilata. Subito dopo, cross di Faragò, testa di Simeone e palla sul fondo. Si va al riposo sullo 0-0.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari torna in campo con Pisacane al posto di Klavan. Confermato l'undici locale. Al 47', Cragno esce bene su Caputo. Tre minuti dopo, ammonito Rog. Al 58', giallo per Chiriches. Kyriakopulos, Bourabia e Defrel subentrano a Rogerio, Obiang e Haraslin, mentre Caligara cede il posto a Zappa. Cooling break anche a metà ripresa. Al 73', ci prova Berardi, ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, Muldur subentra a Toljan. Mister Di Francesco risponde con Oliva e Sottil per Rog e Marin. Al 76', Cagliari in vantaggio: Nandez porta palla, allarga per Joao Pedro, che crossa per Simeone, che in tuffo, insacca di testa. Due minuti dopo, Cragno è pronto a uscire su Caputo. Al minuto 80, rete annullata per fuorigioco a Simeone. All'86', punizione di Bourabia che passa sulla barriera e batte Cragno: 1-1. Subito dopo, ultimo cambio ospite, con Joao Pedro che cede il posto a Tripaldelli. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 94', Ghion subentra a Djuricic.



SASSUOLO-CAGLIARI 1-1:

SASSUOLO: Consigli, Toljan (29'st Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio (16'st Kyriakopulos), Obiang (16'st Bourabia), Locatelli, Berardi, Djuricic (49'st Ghion), Haraslin (16'st Defrel), Caputo. Allenatore Roberto De Zerbi.

CAGLIARI: Cragno, Faragò, Walukiewicz, Klavan (1'st Pisacane), Lykogiannis, Caligara (16'st Zappa), Marin (29'st Sottil), Rog (29'st Oliva), Nandez, Simeone, Joao Pedro (42'st Tripaldelli). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli.

RETE: 31'st Simeone, 41'st Bourabia.



