Fiamme a Olbia e Codrongianos

CAGLIARI – Oggi (domenica), sette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Olbia e di Codrongianos.



Il primo rogo è divampato nell'agro olbiese, in località Stazzo Punta di iaccia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. La Stazione di Olbia ha coordinato sul posto le operazioni di spegnimento del personale eliportato, di una squadra della Compagnia barracellare di Arzachena, due dei Vigili del fuoco di Arzachena e due di volontari di Protezione civile delle associazioni di Arzachena e di Olbia. Le fiamme hanno percorso una superficie molto contenuta. Le operazioni di spegnimento dell'elicottero si sono concluse alle 11.20, il personale a terra ha effettuato nelle ore sucessive la bonifica per scongiurare ripartenze.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Codrongianos, in località Sant'Antonio, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ploaghe, con il personale eliportato, a terra è stato disposto l'invio di una dozzina di unità, tra cui una squadra di Forestas del cantiere di Ploaghe, una della Compagnia barracellare di Ploaghe e due dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno percorso circa 4ettari di pascoli arborati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.30.