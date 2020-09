A.B. 12:14 L´Alghero Marathon ricomincia a correre L’appuntamento per tutti i bambini e ragazzi dai sei anni in poi, che vorranno avvicinarsi al mondo dell’atletica leggera sarà ogni mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19, nella struttura di Maria Pia, in Via Amici del Rugby







I piccoli atleti, che potranno cimentarsi nella corsa, ma anche nei salti e lanci, saranno seguiti da uno staff specializzato con istruttori laureati in Scienze motorie e attualmente insegnanti di educazione fisica alle scuole medie e superiori quali Daniela Zedda, Emanuela Colomba, l’allenatore Fidal Marco Ciccarella e Silvia Solinas. Massima attenzione sarà ovviamente riservata alle disposizioni sanitarie previste in materia anti-Covid, a partire dal distanziamento lungo la pista di atletica e nelle pedane dei concorsi, l’igienizzazione della mani e delle attrezzature e la misurazione della temperatura ad inizio di ogni seduta.



«Ci teniamo tantissimo – spiega Zedda - a sottolineare l’importanza di praticare sport all’aria aperta e nello specifico l’avvicinamento all’atletica leggera e di tutte quelle attività che diventano un valore aggiunto per qualsiasi disciplina sportiva. Io e tutti i miei compagni di viaggio siamo pronti e carichi per avviare e far divertire i giovanissimi con l’atletica».



