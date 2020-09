Covid-19: 33enne muore in ambulanza

22/9/2020 Mulas: Governo acceleri sui tamponi Christian Mulas: Servono più tamponi, come hanno dimostrato sin da subito i casi del Veneto, in Italia, o del Sud Corea e del Giappone, l´unico modo per controllare la pandemia è il tamponamento ricorrente e a tappeto, fatto attraverso i tamponi e i test sierologici