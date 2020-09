Red 18:02 Alan Kurdi: da Roma l´ok allo sbarco nell´Isola Il Ministero dell´Interno ha autorizzato lo sbarco in Sardegna della nave con a bordo 125 migranti. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della nave di Sea Eye di potersi avvicinare alle coste nella rada di Arbatax, per il peggioramento delle condizioni meteo



ARBATAX – Il Ministero dell'Interno ha autorizzato lo sbarco in Sardegna dell'Alan Kurdi, nave con a bordo 125 migranti. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della nave di Sea Eye di potersi avvicinare alle coste nella rada di Arbatax, per il peggioramento delle condizioni meteo. Dal Viminale arriva la notizia che, in contemporanea con l'ok allo sbarco dei migranti (tra i quali, sessantadue minorenni), è stata avviata la procedura europea di ricollocamento e l'80percento dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei. Dall'Ong fanno sapere di aver contattato preventivamente i Centri di coordinamento del soccorso marittimo di "Italia, Malta, Germania e Francia, nonché il Ministero degli esteri tedesco chiedendo un porto sicuro, ma di non aver ricevuto risposte.



Nella foto: il ministro Luciana Lamorgese