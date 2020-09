Red 14:21 Trasporti scolastici: il Pd chiede il Tavolo Il Partito democratico ha presentato una mozione che impegna la Giunta regionale «a convocare il Tavolo regionale operativo, aperto a tutti i soggetti interessati, per affrontare il tema del trasporto scolastico dedicato e a provvedere a garantire un Piano straordinario per il trasporto scolastico urbano ed extraurbano attraverso il potenziamento delle linee e delle corse»







«Il sistema dei trasporti scolastici è nel caos più assoluto, mentre l'azienda Arst che gestisce la mobilità interna del territorio, mostra tutta la sua incapacità a gestire la situazione – prosegue Pinna - In una nota del 18 a firma dell'azienda Arst, si ribadisce ai sindaci che il servizio di trasporto studenti non è stato modificato e che sono assicurate le medesime condizioni di trasporto dello scorso anno. Questo è grave ed è preoccupante. Il disagio è confermato dalle notizie-denuncia sui media, dagli appelli accorati degli amministratori comunali, documentato dalle foto sui social degli studenti, assiepati sui mezzi di trasporto affollati. Le scene quotidiane riportate dai nostri studenti descrivono decine di ragazzi a terra, autobus sovraccarichi, giovani che sì indossano correttamente le mascherine, ma si ritrovano accalcati dentro i mezzi, con i limiti del distanziamento assolutamente disattesi e in assoluto spregio di quanto prescritto dalle linee guida».



«In tempo di pandemia, con il rischio concreto di incremento dei contagi, non c’è traccia di provvedimenti intrapresi dalla Giunta regionale e dagli assessori competenti per la gestione della mobilità studentesca: è del tutto assente una pianificazione ad hoc che possa garantire il servizio pubblico coincidente con gli orari di ingresso e uscita dalle scuole; manca un sistema di vigilanza alle fermate dei bus nei pressi degli Istituti superiori interessati per disciplinare le salite sui mezzi e la loro capienza – chiosa il consigliere Dem - E’ evidente che la Giunta non ha pensato a garantire la salute pubblica e il diritto allo studio, dimostrando così di non avere consapevolezza di un aspetto determinante per la ripresa della scuola dei limiti strutturali del sistema di mobilità degli studenti che, in questo anno scolastico in particolare, richiede con urgenza una riorganizzazione complessiva a tutela della salute pubblica e del diritto allo studio».



Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna Commenti CAGLIARI - «A meno di quarantotto ore dall'inizio del nuovo anno scolastico, in tutto il territorio regionale si manifesta, puntuale come in molti avevano previsto, il grave disagio per gli studenti pendolari e le loro famiglie a causa della inerzia della Giunta regionale sul tema trasporti scolastici dedicati». Questo il tema della mozione depositata in Consiglio dal Gruppo del Partito democratico, prima firmataria Rossella Pinna, che segnala agli assessori competenti i gravi disservizi nella mobilità studentesca a fronte di un'esigenza urgente di sicurezza, certificata dai provvedimenti anti Covid-19. La mozione impegna la Giunta «a convocare il Tavolo regionale operativo, aperto a tutti i soggetti interessati, per affrontare il tema del trasporto scolastico dedicato e a provvedere nell’immediato a garantire un Piano straordinario per il trasporto scolastico urbano ed extraurbano attraverso il potenziamento delle linee e delle corse conseguente al rinnovo e all’implementazione del parco automezzi».«Il sistema dei trasporti scolastici è nel caos più assoluto, mentre l'azienda Arst che gestisce la mobilità interna del territorio, mostra tutta la sua incapacità a gestire la situazione – prosegue Pinna - In una nota del 18 a firma dell'azienda Arst, si ribadisce ai sindaci che il servizio di trasporto studenti non è stato modificato e che sono assicurate le medesime condizioni di trasporto dello scorso anno. Questo è grave ed è preoccupante. Il disagio è confermato dalle notizie-denuncia sui media, dagli appelli accorati degli amministratori comunali, documentato dalle foto sui social degli studenti, assiepati sui mezzi di trasporto affollati. Le scene quotidiane riportate dai nostri studenti descrivono decine di ragazzi a terra, autobus sovraccarichi, giovani che sì indossano correttamente le mascherine, ma si ritrovano accalcati dentro i mezzi, con i limiti del distanziamento assolutamente disattesi e in assoluto spregio di quanto prescritto dalle linee guida».«In tempo di pandemia, con il rischio concreto di incremento dei contagi, non c’è traccia di provvedimenti intrapresi dalla Giunta regionale e dagli assessori competenti per la gestione della mobilità studentesca: è del tutto assente una pianificazione ad hoc che possa garantire il servizio pubblico coincidente con gli orari di ingresso e uscita dalle scuole; manca un sistema di vigilanza alle fermate dei bus nei pressi degli Istituti superiori interessati per disciplinare le salite sui mezzi e la loro capienza – chiosa il consigliere Dem - E’ evidente che la Giunta non ha pensato a garantire la salute pubblica e il diritto allo studio, dimostrando così di non avere consapevolezza di un aspetto determinante per la ripresa della scuola dei limiti strutturali del sistema di mobilità degli studenti che, in questo anno scolastico in particolare, richiede con urgenza una riorganizzazione complessiva a tutela della salute pubblica e del diritto allo studio».Nella foto: il consigliere regionale Rossella Pinna