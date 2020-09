A.B. 9:04 Ad Alghero, l´attività della Finp piace al Cip Sardegna La kermesse agonistica tenutasi in Riviera del corallo ha visto i trentaquattro atleti, come da copione consolidato, condividere l’esperienza con un altro centinaio di nuotatori tesserati Federazione italiana nuoto







Anche perché il cartellone prevedeva un prologo che ne ha accentuato l’appeal. Grazie al convegno dal titolo “Il percorso verso un’Olimpiade. Storie di atleti che non mollano mai”, sono stati coinvolti tre campioni del nuoto olimpico e paralimpico come Gregorio Paltrinieri, Carlotta Gilli e Vincenzo Boni, affiancati dal tecnico della nazionale di nuoto paralimpico Riccardo Vernole. A coordinarlo, una persona tanto cara al Cip Sardegna: Manolo Cattari. Il promotore e coordinatore del Progetto Agitamus era sia in veste di presidente del Progetto Albatross, sia in quella di psicologo dello sport. Ecco le sensazioni espresse sulla tavola rotonda trasformatasi in una bella chiacchierata tra amici, ma ricca di aspetti coinvolgenti: «L’evento è stato molto partecipato – ha dichiarato Cattari – e i presenti hanno ascoltato con attenzione le parole dei campioni, soprattutto sul come siano riusciti a tenere costantemente vivo un obiettivo a cadenza quadriennale come i giochi paralimpici e olimpici».



Ma la tematica dai contorni attualissimi verteva sul loro approccio con le restrizioni provocate dal CoronaVirus. «Sono rimasto sorpreso quando abbiamo scoperto che il periodo di blocco totale è stato interpretato come fase esistenziale da sfruttare comunque – rimarca Manolo Cattari - attraverso la cura di dettagli mai considerati in precedenza e utili a migliorare e potenziare la personalità. Il tutto va letto con il supporto di un’altra considerazione: i nostri amici non erano mai rimasti per così tanto tempo a secco di piscine. Ci siamo resi conto che la necessità di fermarsi e di vivere tutto con maggiore lentezza, non è obbligatoriamente un aspetto negativo».



