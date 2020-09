Red 12:12 «Treni, entro il 2022 flotta sarda rinnovata» Lo ha annunciato l´assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde, che ha sottolineato l´impulso «della Regione per efficientare i collegamenti e assicurare il rispetto del contratto di servizio con Trenitalia»







«In particolare - conclude l'esponente della Giunta Solinas - nello scenario di regime, è prevista una sostanziale rivisitazione del modello di esercizio finalizzata a garantire la velocizzazione dei servizi, l’incremento della frequenza dei servizi, il miglioramento delle condizioni di accessibilità nelle stazioni, l’incremento dei livelli di integrazione sia con la rete regionale esistente sia con altre modalità di trasporto». Commenti CAGLIARI - «La Regione sta dando un grande impulso a tutte le azioni che porteranno a rendere più moderna ed efficiente la rete ferroviaria dell'Isola. Seguiamo con attenzione il rispetto del Contratto di servizio con Trenitalia, come pure l’Accordo quadro con Rfi, che rappresenta un importante strumento tecnico per programmare, nel medio e lungo periodo, interventi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico», dichiara l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde.«Entro il 2022, la flotta dei treni regionali sarda sarà completamente rinnovata. I primi treni della nuova flotta arriveranno nelle prossime settimane e la fornitura proseguirà, in modo costante, per i prossimi due anni», spiega Todde che, sottolineando la piena collaborazione e disponibilità con Trenitalia e Rfi con gli Uffici dell'Assessorato regionale dei Trasporti, descrive i contenuti del programma: «velocizzazione della rete, incremento degli standard delle prestazioni e upgrade tecnologico sono i principali interventi che Rfi (Gruppo Fs italiane) sta realizzando lungo la rete ferroviaria sarda».«In particolare - conclude l'esponente della Giunta Solinas - nello scenario di regime, è prevista una sostanziale rivisitazione del modello di esercizio finalizzata a garantire la velocizzazione dei servizi, l’incremento della frequenza dei servizi, il miglioramento delle condizioni di accessibilità nelle stazioni, l’incremento dei livelli di integrazione sia con la rete regionale esistente sia con altre modalità di trasporto».