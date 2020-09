Cor 18:30 Domenica l´Eurobirdwatch al Calich La delegazione Lipu di Sassari-Alghero ha organizzato per il giorno 4 ottobre la giornata dell’Eurobirdwatch 2020







ALGHERO - L'appuntamento è alle ore 9,30. Incontro presso l'area attrezzata viale Burruni in prossimità del palazzo dei Congressi suddivisione in tre gruppi di osservazione massimo 20 partecipanti per gruppo e trasferimento nei luoghi di osservazione in punti separati dello stagno, per ogni gruppo ci saranno i volontari della Lipu che assisteranno i partecipanti nell'individuazione delle specie. Alle ore 12,30 rientro nell'area attrezzata e confronto dei risultati. I partecipanti dovranno indossare abbigliamento e scarpe idonei per escursione in campagna, se possibile dotarsi di binocolo. L'Eurobirdwatch è un evento organizzato da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner per darvi l'opportunità di osservare l'affascinante spettacolo della migrazione. Questa manifestazione si tiene in tutta Europa da più di 20 anni il primo fine settimana di ottobre. Diversi ornitologi appassionati sono a disposizione presso punti di osservazione e informazione installati per l'occasione, per accogliere i visitatori e aiutarli a identificare le numerose specie di passaggio. Quest'anno le nostre osservazioni saranno rivolte in particolare alle evoluzioni del Falco pescatore Pandion haliaetus di cui la Lipu ha documentato l'eccezionale nidificazione in Alghero dopo 43 anni di assenza dalla Sardegna. Per attenersi al protocollo anti-Covid i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina.