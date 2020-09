Red 21:12 Coltiva cannabis in casa: arrestato tempiese Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile, insospettiti dal 32enne, già noto alle Forze dell’ordine, hanno perquisito l’abitazione, trovato e sequestrando 531grammi di marijuana e due piante di cannabis indica



TEMPIO PAUSANIA - Ieri (domenica), i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno tratto in arresto un 32enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e radiomobile, insospettiti dall'uomo, già noto alle Forze dell’ordine, hanno perquisito l’abitazione, trovato e sequestrando 531grammi di marijuana e due piante di cannabis indica. Di conseguenza, per il giovane sono scattate le manette ed è stato posto agli arresti domiciliari.