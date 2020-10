Cor 9:55 «Ponte Serra, parole inverosimili ed oltraggiose» Peru ha mentito: denuncia al Prefetto di Sassari «L´assessore Peru ha mentito». S´inasprisce la già infuocata protesta contro sindaco e assessore ai lavori pubblici ad Alghero. I residenti di Mamuntanas procedono con la denuncia al Prefetto di Sassari. «A repentaglio la nostra sicurezza»







A distanza di qualche settimana dalla pesante contestazione pubblica nella piazza del Quarter [



«Oggi a distanza di oltre 6 mesi nulla è stato fatto. Trovando inverosimili ed oltraggiose le affermazioni pubbliche dell'Assessore Peru ed in considerazione di quanto qui riportato - sottolineano - richiediamo con urgenza il suo intervento utile a ripristinare la viabilità di una così importante arteria viaria per noi residenti, sotto il profilo della percorribilità e della sicurezza». «Ci teniamo a sottolineare che essendo il Sig. Sindaco di Alghero, il Comando della Polizia Municipale ed ora anche la Prefettura informati dei rischi e pericoli ai quali i residenti sono sottoposti giornalmente per raggiungere le proprie residenze, qualora le persone residenti e non, si dovessero trovare malauguratamente a subire lesioni, danni alla propria persona o ai propri mezzi di trasporto, sarà premura dei residenti costituirsi parte civile davanti alle Autorità competenti» chiude la lettera indirizzata al Prefetto. Commenti ALGHERO - «Gentile Sig.ra Prefetto di Sassari, le scriviamo la presente per richiedere un intervento urgente da parte sua verso l'Amministrazione comunale di Alghero che ha dimostrato per l'ennesima volta la totale incapacità nella gestione e manutenzione delle vie primarie di collegamento nel territorio compreso nella località Mamuntanas, mettendo a repentaglio la sicurezza dei residenti costretti a percorrere in totale assenza di sicurezza la disastrata strada Vicinale Mamuntanas». S'inasprisce la già infuocata protesta contro sindaco e assessore ai lavori pubblici ad Alghero.A distanza di qualche settimana dalla pesante contestazione pubblica nella piazza del Quarter [ RIGUARDA LE IMMAGINI ], i residenti riuniti nel comitato Mamuntanas si rivolgono direttamente al Prefetto di Sassari denunciando i gravi rischi per la sicurezza delle loro famiglie ed i gravi disagi ed il pericolo di circolazione in località Mamuntanas e nella omonima strada vicinale del Comune di Alghero. «Abbiamo segnalato più volte la vergognosa e pericolosa situazione all'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Assessore ai lavori pubblici Avv. Antonello Peru, che per mesi ha mentito all'intera Comunità promettendo un pronto ed immediato intervento per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza» scrivono i residenti ormai esausti nella lettera inoltrata in queste ore a Sassari.