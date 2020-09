video Cor 11:30 Ponte chiuso, sindaco e assessore pesantemente contestati: tensione Momenti di forte tensione questa mattina nel centro ad Alghero, dove il sindaco Mario Conoci e l´assessore alle Opere pubbliche, Antonello Puru, sono stati pesantemente contestati da un folto gruppo di residenti e imprenditori dell´agro. Impossibile riportare la calma. All´origine di tutto i grossi ritardi e le promesse mai mantenute sulla viabilità nelle campagne di Mamuntanas, a causa della chiusura del Ponte Serra. Su Alguer.it tutte le immagini







Col sindaco che ha dovuto lasciare la sala conferenze anzitempo. «Andate a zappare, dimissioni». «Buffoni e pagliacci». «Siete la vergogna di Alghero». In un crescendo di lamentele, i manifestanti, stufi e arrabbiati per le condizioni in cui si ritrovano a vivere da troppi mesi, hanno scortato Mario Conoci e Antonello Peru che hanno preferito allontanarsi di fretta. ALGHERO - Le richieste sono sempre le stesse ormai da circa due anni: la messa in sicurezza immediata delle strade alternative di collegamento e soprattutto il ripristino della viabilità sul Ponte Serra. Momenti di forte tensione questa mattina (lunedì) nel centro ad Alghero, dove il sindaco Mario Conoci e l´assessore alle Opere pubbliche, Antonello Puru, sono stati pesantemente contestati da un folto gruppo di residenti e imprenditori dell´agro.Sfiorato lo scontro fisico. All´origine di tutto i grossi ritardi e le promesse mai mantenute sulla viabilità nelle campagne di Mamuntanas. Giunti al Quarter, dove il primo cittadino aveva in programma una conferenza stampa per la presentazione dei festeggiamenti per San Miquel, è stato impossibile riportare la calma.Col sindaco che ha dovuto lasciare la sala conferenze anzitempo. «Andate a zappare, dimissioni». «Buffoni e pagliacci». «Siete la vergogna di Alghero». In un crescendo di lamentele, i manifestanti, stufi e arrabbiati per le condizioni in cui si ritrovano a vivere da troppi mesi, hanno scortato Mario Conoci e Antonello Peru che hanno preferito allontanarsi di fretta. Guarda e condividi il video su Alguer.tv