«3milioni per superare emergenza trasporti»

Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais Commenti ALGHERO – Oggi (giovedì), il Consiglio regionale ha approvato una legge che stanzia 2milioni di euro per implementare il numero di corse del servizio di trasporto pubblico, con una particolare attenzione alle fasce orarie dedicate a studenti e pendolari, e un altro milione per il trasporto scuolabus gestito dai Comuni. «La seduta statutaria di oggi è stata ricca di contenuto, con un dibattito serrato, ma proficuo su un tema di particolare importanza come la scuola e il diritto effettivo all'istruzione, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che crea obiettivi problemi», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.«Garantire il diritto allo studio in presenza degli alunni, in sicurezza, è un obiettivo imprescindibile. In questo – sottolinea Pais - è di fondamentale importanza la legge approvata dal Consiglio per il potenziamento dei trasporti pubblici e scolastici con una maggiore dotazione di 3milioni di euro per il 2020».«La Regione, il presidente Solinas e l'assessore Biancareddu stanno affrontando tali problematiche mettendo in campo ogni azione necessaria per garantire il diritto allo studio in presenza a tutti gli studenti sardi. Il Consiglio, ancora una volta, si è dimostrato centrale su temi cosi importanti – chiosa il presidente della massima assise isolana - Grazie a questa legge, sarà rafforzato il servizio di trasporto degli alunni a carico dei Comuni e in generale il servizio pubblico locale con nuove corse, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, con l'ausilio anche di privati».Nella foto: il presidente del Consiglio regionale Michele Pais