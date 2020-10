Cor 13:00 151° Brigata Sassari, comanda Marco Granari Nella cerimonia, svoltasa in forma ridotta, evidenziate le caratteristiche del personale del 151° “Sassari”: costante dedizione e spirito di sacrificio



151° Reggimento Fanteria “Sassari”. Alla presenza del Comandante del Distaccamento della Brigata “Sassari”, Colonnello Giuseppe Levato, il Colonnello Stefano Fanì ha ceduto il comando al parigrado Marco Granari. La cerimonia si è svolta in forma ridotta, nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti per l’emergenza COVID-19, con il tradizionale passaggio della Bandiera di Guerra del Reggimento, che ha sancito il trasferimento della responsabilità del comando.



Nella sua allocuzione, il cedente, che nei prossimi giorni assumerà un nuovo prestigioso incarico presso il Comando Divisione Vittorio Veneto in Firenze, ha fatto un bilancio del proprio mandato, evidenziandone gli impegni addestrativi ed operativi ed esprimendo sentimenti di gratitudine nei confronti dei suoi “Dimonios”, per la costante dedizione e per lo spirito di sacrificio profuso in ogni circostanza.



Il Colonnello Levato, nel corso di un breve intervento, ha pronunciato parole di apprezzamento per l’operato del comandante cedente, mettendo in evidenza i notevoli risultati raggiunti dai suoi Sassarini in questi ultimi due anni. In particolare, quelli emersi durante l’impiego dell’unità nella Capitale nel quadro dell’Operazione Strade Sicure.

