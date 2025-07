Cor 10:04 Il tennis giovanile protagonista al Tc Alghero Si è conclusa nei giorni scorsi la sesta tappa del Circuito Youth Challenge by Head 2025 che per nove giorni ha visto ben 83 giovani tennisti darsi battaglia negli otto tabelloni in programma sui campi in green set del Tennis Club Alghero



ALGHERO - Si è conclusa domenica la sesta tappa del Circuito Youth Challenge by Head 2025, che per nove giorni ha visto ben 83 giovani tennisti darsi battaglia negli otto tabelloni in programma sui campi in green set del Tennis Club Alghero. Questi i risultati delle finali delle diverse categorie, andate in scena sotto gli occhi attenti dei giudici arbitro Giuseppe Calise e Franco Masia, coadiuvati dagli assistenti Rosella Delogu e Massimo Contini:



Under 16 Femminile: Letizia Mura (Accademia Tennis) b. Serena Cimino (Tc Alghero) 6-3, 0-6, 10-7

Under 16 Maschile: Riccardo Piredda (Torres Tennis) b. Alessandro Usai (Torres) 4-6, 6-3, 10-8

Under 14 Femminile: Karol Urru (Tc Porto Torres) b. Letizia Mura (Accademia Tennis) 6-3, 6-1

Under 14 Maschile: Paolo Giacopetti (Tc Porto Torres) b. Riccardo Campus (Tc Porto Torres) 6-3, 6-3

Under 12 Femminile: Greta Palermo (Cus Sassari) b. Adele Cuccuru (Cus Sassari) 6-3, 6-2

Under 12 Maschile: Mattia Salis (Tc Terranova) b. Antonio Soggiu (Tc Alghero) 6-7(3), 7-6(8), 10-8

Under 10 Femminile: Greta Faedda (Tc Porto Torres) b. Chiara Pinna (Accademia Tennis) 6-2, 4-6, 12-10

Under 10 Maschile: Federico Cuccuru (Milano 26) b. Gabriele Marroccu (Milano 26) 6-3, 6-1



Nella foto: i protagonisti della finale U12M Antonio Soggiu e Mattia Salis