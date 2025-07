Cor 8:44 Estate a San Luca: programma Le Sante Messe della Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria saranno celebrate invece Giovedì 14 Agosto, alle ore 20:30 e Venerdì 15 Agosto alle ore 08:30



ALGHERO - La comunità parrocchiale di S. Giuseppe, per il quarto anno consecutivo, nella Chiesa di S. Luca, situata in via Liguria, durante la stagione estiva offre la possibilità di poter partecipare alla celebrazione Eucaristica Domenicale e di alcuni momenti culturali per tutte le famiglie ed i turisti che trascorrono un periodo di riposo e vacanza nella nostra città.



Nella Chiesa di S. Luca, nel tempo estivo, saranno celebrate le sante messe domenicali che avranno i seguenti orari: Sabato h.20:30, Domenica h.08:30 e 20:30, (fino a Domenica 31 Agosto 2025). Questo il calendario degli eventi culturali in programma per il mese di Agosto: Una proposta culturale dal titolo "E-STATE A SAN LUCA", che la comunità parrocchiale intende offrire ai numerosi turisti presenti nel territorio durante questo mese di Agosto, proponendo momenti di incontro e di intrattenimento.



Il Titolo dell'evento – "E-state a San Luca" – desidera unire l'attuale stagione con la possibilità di sostare nei luoghi di culto anche successivamente la Celebrazione della S. Messa. Infatti, in aggiunta al servizio della Celebrazione Liturgica, si esibiranno - presso la chiesa di San Luca (fronte Ospedale Marino) - alcune associazioni della città di Alghero con il seguente programma: il 09 Agosto, ore 21,30: Luci di Speranza, a cura del Coro Diocesano della Diocesi di Alghero-Bosa, guidato dal direttore Giuseppe Tanda; Il 17 Agosto, ore 21,30: Musical Letterario, Leggenda di G. Deledda e poesie con Launeddas, guidato dal Maestro Dante Tangianu; Il 30 Agosto, ore 21,30: Canzoni Popolari Algheresi, serata musicale a cura della Banda Musicale “A. Dalerci” diretta dal maestro Antonio Garofalo. Il 31 Agosto, ore 21,30: Musica Meditativa, Mauro Uselli e Giangiacomo Carta in concerto.