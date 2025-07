Cor 10:00 Maxi-variazione da 7,5 milioni

«Consiglieri passacarte, umiliati» Nell´ultima riunione di Consiglio comunale passa a maggioranza la maxi-variazione al bilancio che impegna l´avanzo-monstre conteggiato ad Alghero. Numerosi gli interventi previsti. Critiche durissime dalle opposizioni







Per l’Ambiente stanziati 474 mila euro per il potenziamento della gestione della posidonia, 81 mila euro per le staccionate a tutela del sistema dunale di Maria Pia e 26 mila euro per l’acquisto di un automezzo. Circa 600 mila euro incrementano gli interventi sociali, per lo Sviluppo Economico previsti 100 mila euro al SIO, 150 mila per le installazioni natalizie, 150 mila per eventi e azioni tematiche, 80 mila ai Centri Commerciali Naturali; l’assessorato alla Cultura disporrà di 265 mila euro per poter fornire risposte alle iniziative culturali della città e garantire un importante sostegno a eventi culturali, festival letterari e musicali e convegni.



In tema di Sicurezza sono previsti 382 mila euro per l’assunzione di vigili stagionali (235 mila) in parallelo alla procedura concorsuale per agenti a tempo indeterminato e per il contributo alla compagnia barracellare (80 mila). Infine, circa 600 mila euro sostengono la Programmazione Urbanistica con l’attivazione dell’Ufficio del Piano e l’avvio delle attività del Piano Urbanistico Comunale e di ulteriori programmi di rigenerazione urbana. «È un investimento sul presente e sul futuro che testimonia la capacità dell’Amministrazione di trasformare l’avanzo in opportunità concrete per la comunità» il commento del Sindaco Raimondo Cacciotto. «Un passaggio decisivo del percorso che questa Amministrazione ha avviato fin dal proprio insediamento» ha aggiunto l’Assessore al Bilancio Enrico Daga.



Durissime le opposizioni. Dopo la reprimenda di ALGHERO - Passa con i soli voti della maggioranza (14 favorevoli e un astenuto), la maxi-variazione di bilancio che mette in campo risorse per 7.564.069,14 euro derivanti dall’avanzo monstre dell'amministrazione 2024. Il provvedimento, già vagliato dalla giunta Cacciotto lo scorso 26 giugno, consentirà di intervenire sulle urgenze e, al tempo stesso, di accelerare la programmazione strategica del Comune. Un vero e proprio fiume di denaro - non era mai successo prima - ripartito sui diversi settori dopo un lungo tira e molla in maggioranza: Circa 2,8 milioni di euro sono destinati ai lavori pubblici, nel tentativo di sbloccare alcune opere ferme; per i parchi cittadini sono previsti circa 354 mila euro mentre per le manutenzioni sono invece disponibili circa 710 mila euro.Per l’Ambiente stanziati 474 mila euro per il potenziamento della gestione della posidonia, 81 mila euro per le staccionate a tutela del sistema dunale di Maria Pia e 26 mila euro per l’acquisto di un automezzo. Circa 600 mila euro incrementano gli interventi sociali, per lo Sviluppo Economico previsti 100 mila euro al SIO, 150 mila per le installazioni natalizie, 150 mila per eventi e azioni tematiche, 80 mila ai Centri Commerciali Naturali; l’assessorato alla Cultura disporrà di 265 mila euro per poter fornire risposte alle iniziative culturali della città e garantire un importante sostegno a eventi culturali, festival letterari e musicali e convegni.In tema di Sicurezza sono previsti 382 mila euro per l’assunzione di vigili stagionali (235 mila) in parallelo alla procedura concorsuale per agenti a tempo indeterminato e per il contributo alla compagnia barracellare (80 mila). Infine, circa 600 mila euro sostengono la Programmazione Urbanistica con l’attivazione dell’Ufficio del Piano e l’avvio delle attività del Piano Urbanistico Comunale e di ulteriori programmi di rigenerazione urbana. «È un investimento sul presente e sul futuro che testimonia la capacità dell’Amministrazione di trasformare l’avanzo in opportunità concrete per la comunità» il commento del Sindaco Raimondo Cacciotto. «Un passaggio decisivo del percorso che questa Amministrazione ha avviato fin dal proprio insediamento» ha aggiunto l’Assessore al Bilancio Enrico Daga.Durissime le opposizioni. Dopo la reprimenda di Fratelli d'Italia , anche il primo gruppo consiliare in città, Forza Italia, parla di «variazione frettolosa, per la quale il Consiglio comunale è stato di fatto umiliato e utilizzato come un passacarte». Ai consiglieri di opposizione - lamentano Tedde Caria, Peru, Bardino e Ansini - è stato perfino impedito di proporre emendamenti e modifiche migliorative, Con motivazioni prive di un minimo di base giuridica che concretizzano schiaffi alle prerogative del Consiglio. «Bene avrebbe fatto la Giunta Cacciotto ad implementare urgentemente il servizio di igiene urbana, con un affidamento temporaneo a ditta specializzata per la pulizia dei cestini posizionati nelle strade e nei parchi. Oggi la spazzatura imbratta in modo indecoroso strade e marciapiede. Ci saremmo anche aspettati lo stanziamento di somme per la riduzione della TARI. Anche in previsione dell'aumento previsto nel 2026». «In definitiva - chiudono gli Azzurri - Alghero ha perso l'ennesima occasione per avviare un percorso di rilancio, a causa di una Giunta orba e di una maggioranza priva di peso politico e in cui gli esponenti capaci di proporre e di progettare il futuro vengono emarginati».