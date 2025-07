Cor 11:41 Sergio Rizzo per Porto Cervo Libri Mercoledì 30 luglio sarà Sergio Rizzo il protagonista del terzo appuntamento della rassegna culturale Porto Cervo Libri, la kermesse che propone momenti di riflessione con intellettuali e autori di spicco del panorama letterario e dello spettacolo



PORTO CERVO - Il cartellone, predisposto dal Consorzio Costa Smeralda, propone per mercoledì 30 luglio alle ore 19.30 in piazza Centrale – con ingresso libero e gratuito – uno dei volti più noti del giornalismo italiano in un debutto a Porto Cervo: sarà Sergio Rizzo, firma del Corriere della Sera, poi Repubblica, MF-MilanoFinanza e L’Espresso è divenuto noto al grande pubblico come autore, a quattro mani con Gianantonio Stella, del celebre saggio “La Casta”, a presentare il suo “2027 Fuga dalla democrazia” (Solferino) in coppia con Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, quotidiano giovane, ma con molto seguito che ha collaborato alla realizzazione dell’evento inserito nella programmazione generale del festival letterario.



Elezioni presidenziali del settembre 2027: in un’Italia futuribile (ma verosimile) devastata dal cambiamento climatico, non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile quando il premier eletto dal popolo – leader decisionista di una coalizione di destra – sembra svanire nel nulla. Mentre la magistratura indaga su una misteriosa serie di attentati, l’economia crolla e l’Unione Europea guarda con inorridita preoccupazione all’Italia: la Penisola è vittima di una escalation che la rende una democratura passatista e xenofoba e prendono piede le voci di complotti internazionali. A rovesciare le sorti potrebbe essere l’eroico gesto di un capitano della guardia costiera, immigrato albanese naturalizzato: un uomo d’ordine in crisi di coscienza. Un ritratto ironico della politica italiana, uno specchio deformante delle sue pulsioni più profonde e un lucido avvertimento su ciò che potremmo diventare: questo libro ci spiega che la fantapolitica non è poi così lontana come sembra.



Autore di numerosi saggi di successo – tra cui “02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro” (2018), “La memoria del criceto” (2019) e, con Tito Boeri, “Riprendiamoci lo Stato” (2020), “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (2022), “Il Titanic delle pensioni. Perché lo Stato sociale sta affondando” (2023) e “Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili” (2024) – è stato anche ospite fisso da Giovanni Floris a Di Martedì nella stagione televisiva 2024/25.