Gregory Porter in concerto a Tharros

Prosegue in un crescendo di emozioni la ventisettesima edizione del festival Dromos, che dopo le affascinanti serate con Kurt Elling e gli Yellowjackets e con Jordan Rakei, si prepara ad accogliere, sempre a Tharros, altri due grandi protagonisti della musica internazionale.



ORISTANO - Martedì 29 luglio, riflettori puntati dalle 21.30 su Gregory Porter per il terzo dei quattro appuntamenti organizzati nell'area archeologica in territorio di Cabras (OR) dal festival Dromos con il contributo e la collaborazione della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Mont'e Prama. Tra le voci più calde e carismatiche del jazz contemporaneo, il cantante statunitense si esibirà con una formazione affiatata che vede Tivon Pennicott al sax tenore, Chip Crawford al pianoforte, Ondrej Pivec all'organo Hammond, Jahmal Nichols al basso e Emanuel Harrold alla batteria.



Nato e cresciuto a Bakersfield, in California, Gregory Porter ha attinto ispirazione dal suono del Southern Gospel e dalla collezione di dischi di Nat King Cole di sua madre, elementi che hanno profondamente influenzato il suo stile. Dopo gli esordi nei jazz club di San Diego, ha studiato con una borsa di studio sportiva alla San Diego State University, si è trasferito a New York per dedicarsi completamente alla musica. Il suo talento ha trovato piena espressione nei primi due album, Water (2010) e Be Good (2012), entrambi candidati ai Grammy Awards.



Ma è con il disco Liquid Spirit (2013), pubblicato dalla Blue Note, che Porter conquista il pubblico mondiale, vendendo oltre un milione di copie e guadagnandosi il primo Grammy come miglior album di jazz vocale. Il successo viene confermato tre anni dopo da Take Me to the Alley (2016), che gli vale il secondo Grammy. Seguono Nat King Cole & Me (2017), toccante omaggio al suo idolo, All Rise (2020), che segna un ritorno alla scrittura originale, e Still Rising (2021), raccolta di nuovi brani, duetti e successi. Nel 2023 pubblica il suo primo album natalizio, Christmas Wish. Oltre alla sontuosa carriera musicale, Gregory Porter ha condotto il podcast The Hang, in cui ha dialogato con amici e artisti di fama, e il programma di cucina The PorterHouse, nel quale ha condiviso ricette e tradizioni culinarie legate alla sua comunità e alla sua esperienza di vita.