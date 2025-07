Cor 9:17 A Casa Gioiosa memorie di vita carceraria Mercoledì 30 luglio, alle ore 18, presso la sede istituzionale del Parco di Porto Conte, Casa Gioiosa in località Tramariglio, si terrà un incontro dedicato al tema delle ex Colonie Penali di Tramariglio e dell’Asinara, dal titolo "Detenuti al lavoro. Memorie di vita carceraria”, dedicato al tema delle ex Colonie Penali di Tramariglio e dell’Asinara, dal titolo "Detenuti al lavoro. Memorie di vita carceraria



ALGHERO - L'incontro, promosso dal Parco Nazionale dell'Asinara e A.M.P. Isola dell'Asinara, in collaborazione con il Parco di Porto Conte, è incardinato all'interno di un progetto più ampio previsto in seno alla Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Programma CRP-PT 32 - “Azione Governance territoriale Marketing e promozione dell’Isola Asinara”, finalizzato alla valorizzazione dei luoghi di pena e al reinserimento lavorativo dei detenuti in ex art.21 della legge sull'Ordinamento penitenziario, prevedendo inoltre la realizzazione di una nuova offerta di fruizione per i visitatori con interventi mirati anche al coinvolgimento delle scuole sui temi della legalità. Le azioni sono orientate alla messa in rete delle strutture espositive delle sedi museali carcerarie di Cala d'Oliva e di Tramariglio dei due Parchi, tramite pannellistica e strumenti multimediali e la realizzazione di un'offerta turistica e didattica sulle carceri dell’Asinara e di Porto Conte anche attraverso delle drammatizzazioni teatrali, educational per le scuole e press tour.



L’iniziativa verrà presentata in occasione di un incontro pubblico, al quale parteciperanno: il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Sardegna dott. Domenico Arena, la Direttrice della Casa Circondariale di Sassari dott.ssa Maria Teresa Errico, accompagnata dalla propria responsabile dell’area educativa, e la Direttrice della Casa di Reclusione di Alghero, dott.ssa Tullia Carria. Dopo l'incontro seguirà la rappresentazione dello spettacolo teatrale dal titolo “Sogni di Libertà” messo in scena all'interno del Museo della Memoria Carceraria "G. Tommasiello" a cura degli attori della Compagnia teatrale della Scuola D’Arte La Volpe Bianca di Sassari, con successiva replica presso l'Isola dell'Asinara all'interno dell'Osservatorio della Memoria di Cala d'Oliva.



Lo spettacolo, ricompreso nella Rassegna "L'Arte incontra la Natura" presentata al Bando Camerale “Salude&Trigu 2025”, è ispirato alla memoria carceraria dell'Ex Colonia Penale di Tramariglio, un originale connubio tra la performance artistica e una innovativa modalità di visita e fruizione del Museo che sarà riadattato anche al contesto museale dell’Osservatorio della Memoria del Parco Nazionale dell’Asinara, all'interno dell’Ex diramazione Centrale di Cala D’Oliva, dando avvio, di fatto a un gemellaggio tra i due parchi.



L'incontro del 30 luglio, rappresenta infine l'occasione di stringere importanti protocolli d’intesa per redigere linee guida operative e utili per il futuro, capaci da un lato di favorire il dialogo operativo tra le autorità locali, gli enti penitenziari e gli operatori culturali in un'ottica di progettualità condivisa, dall'altro di proporre modelli replicabili di reinserimento lavorativo basati sulla cultura e sul recupero della memoria storica dei luoghi. Tra le intenzioni degli organizzatori vi è infatti quella di mettere in rete e creare successive opportunità di incontro e dialogo, volte a sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sui temi della legalità, della giustizia riparativa, riattivando gli spazi delle ex colonie penali di Tramariglio e dell'Asinara come luoghi di memoria attiva, ma anche di formazione e reinserimento sociale.