Cor 8:48 Pensieri e Parole, sassari accoglie l´anteprima Il Festival “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara”, organizzato dall’Associazione CineArena, compie 20 anni. Per celebrare l´importante ricorrenza è in programma a Sassari un´anteprima con una serie di iniziative ospitate al Padiglione Tavolara, dal 29 luglio al 2 agosto



SASSARI - Sarà una mostra a celebrare i 20 anni del Festival Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara. Un anno di iniziative, partite a gennaio e che proseguiranno sino a novembre, per un anniversario che vuole più che un bilancio tracciare nuove rotte, ribadendo da dove si è partiti. Da martedì 29 luglio e sino a sabato 2 agosto gli spazi del padiglione “Eugenio Tavolara” di Sassari ospiteranno la mostra “Venti di Pensieri e Parole: immagini dal festival”, aperta al pubblico dalle 18 alle 21: un racconto dei due decenni attraverso lo sguardo di Pier Paolo Congiatu, Massimiliano Caria, Sabina Murru e Daniele Loi - custodi negli anni di incontri fra cultura e tutela, tra passi leggeri sull’isola e libri in mano per andare a vedere un film. Scatti che parlano di natura e memoria, di luoghi che accolgono storie e sofferenze, diventando uno spazio di pensiero civile, fatto di condivisione e speranza.



La mostra è curata da Silvia Borghetto e arricchita dalle illustrazioni originali di Giorgio Donini. L’anteprima sassarese del festival verrà aperta martedì 29 luglio dal concerto del pianista e compositore Mario Mariani che proporrà il suo “Soundtrack Variations”, progetto musicale nato nel 2017, basato su una rivisitazione e variazione di famose colonne sonore cinematografiche. Mariani utilizza oggetti come biglie, campanelli e altri strumenti inseriti tra le corde del pianoforte per creare suoni nuovi e suggestivi. Sabato 2 agosto alle 19.30 Vittorio Gazale, direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, presenterà il suo libro “Nell’interesse dello Stato - L’isola dell'Asinara tra Parco nazionale, Brigate rosse e Cosa nostra” (Solferino), in dialogo con Sante Maurizi.



Il volume, la prefazione è a cura di Nando Dalla Chiesa, è un lungo racconto che consente di ripercorrere un secolo, il Novecento, a partire da un fazzoletto di terra che ha raccolto le emergenze, le contraddizioni, i conflitti e i misteri di un Paese. Gli anni simbolo del racconto vanno dal 1970 alla fine del secolo, circoscrivendo il periodo drammatico del terrorismo e della lotta contro la mafia. Anni caratterizzati da diverse trattative portate avanti dallo Stato, da una parte con la Regione Sardegna per giungere all’avvio del parco e dall’altra con le organizzazioni criminali per far cessare le fasi emergenziali più violente, sino al 1997, anno di istituzione del Parco nazionale.



A seguire il concerto “Canzoni dal Supercarcere” progetto artistico nato sull’isola nel 2007, con canzoni che parlano di pena, memoria e redenzione, firmato dal quartetto composto dall’attrice Daniela Cossiga (voce), Matteo Anelli (percussioni) Gabriele Cau (chitarra) e il cantautore Antonio Meleddu in arte “Bandito” (voce e chitarra). Canzoni dal Supercarcere” nasce dall’incontro intimo con l’Isola dell’Asinara, luogo di storia e silenzio. Questo paesaggio incantato diventa un simbolo delle emozioni umane: nostalgie, rimpianti, rabbia, desiderio di riscatto e vendetta, che risuonano attraverso la musica. Il progetto artistico riscopre brani e autori legati emotivamente all’Asinara e include sia pezzi classici e popolari che autori contemporanei, cercando di esplorare e riflettere sulla complessità della libertà e della prigionia. Il dj set finale è affidato alla cantautrice sassarese Angela Colombino.