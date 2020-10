Perizia psichiatrica per l´aggressore dell´ex sindaco

1/10/2020 Sicurezza cantieri: denunciati due imprenditori Ieri, a Santa Maria Coghinas, i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valledoria, hanno deferito in stato di libertà i titolari di due imprese edili della zona per mancato rispetto di leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro