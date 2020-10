A.B. 8:04 Rally ad Alghero, Coldiretti in vetrina Una vetrina internazionale per l’agroalimentare sardo. Lo avrà fino a domenica, nel “Villaggio Rally” durante la tappa italiana del World rally championship organizzata dall’Automobile club d’Italia, con il supporto della Regione autonoma della Sardegna







Inoltre, sabato mattina ci sarà la giornata dell’innovazione agricola, con la partecipazione di agricoltori under 40 provenienti da tutta la Sardegna con l’assegnazione degli Oscar green regionali, il premio ideato e promosso da Coldiretti giovani impresa. Ci sarà l’esposizione dei progetti innovativi green e la testimonianza diretta dei giovani agricoltori creativi che prediligono una agricoltura sostenibile a economia circolare. «Nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - saranno delle giornate di sport e buon cibo». Commenti ALGHERO - Una vetrina internazionale per l’agroalimentare sardo. Lo avrà fino a domenica 11 ottobre, ad Alghero, nel “Villaggio Rally” durante la tappa italiana del World rally championship organizzata dall’Automobile club d’Italia, con il supporto della Regione autonoma della Sardegna. Per cinque giorni, saranno presenti dieci aziende agricole sotto i colori di Coldiretti e Campagna amica nella Banchina dogana, con le eccellenze: formaggi, olio, pasta, pane carasau, torrone, miele, confetture, salumi, seadas, vino e birra agricola.Un connubio tra sport e sana alimentazione nato «grazie alla collaborazione con l’Aci Sassari - spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - e nazionale che ci hanno coinvolto in questa importante appuntamento internazionale in cui coerentemente anche con l’agroalimentare si è dato un ruolo di priamo piano al territorio ed alle sue eccellenze». Sarà un'esplosione di colori, sapori e odori in cui le eccellenze e le biodiversità nostrane si potranno conoscere e degustare attraverso il rapporto diretto con le aziende agricole, ma anche grazie a dei laboratori. Non solo, sono in programma anche una serie di iniziative sulle qualità dell’agroalimentare sardo e sulla forte relazione tra cibo e sport.Inoltre, sabato mattina ci sarà la giornata dell’innovazione agricola, con la partecipazione di agricoltori under 40 provenienti da tutta la Sardegna con l’assegnazione degli Oscar green regionali, il premio ideato e promosso da Coldiretti giovani impresa. Ci sarà l’esposizione dei progetti innovativi green e la testimonianza diretta dei giovani agricoltori creativi che prediligono una agricoltura sostenibile a economia circolare. «Nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - saranno delle giornate di sport e buon cibo».