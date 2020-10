video Cor 10:30 Ecco le Ostriche di Alghero, tutto sull´impianto



Tante polemiche, poca informazione intorno all´impianto esistente da tempo in Riviera del corallo. Tra circa un anno sulle tavole dei ristoranti potranno finalmente arrivare le ostriche del Golfo di Alghero. E´ la cooperativa Vivarium ad allevare in un´ottica ecosistemica le ostriche su circa due ettari di mare. «Nessun rischio per il kite-surf e la navigazione» precisa l´esperto Fabio Cotogni, che racconta il progetto di coltivazione già autorizzato da tutti gli enti competenti.