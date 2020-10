Red 20:04 Scuola Alghero: servizio mensa dal 19 ottobre Protocolli di sicurezza e cambio di modalità di servizio messi appunti con il lavoro congiunto tra Amministrazione comunale e dirigenti scolastici: «Aumenta il costo per l´Amministrazione, ma non per le famiglie»







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Il servizio mensa scolastica riparte ad Alghero da lunedì 19 ottobre. L'Amministrazione comunale, in quest'anno così particolare, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ha lavorato a tappe forzate per predisporre il nuovo servizio 2020/21 scuolabus e mensa scolastica, con l'obiettivo di garantire due servizi fondamentali per i bambini e per le famiglie. Lunedì, si è svolto l’ultimo di una serie di incontri di preparazione tra Amministrazione e i dirigenti scolastici per la riapertura.«Dopo diversi incontri organizzativi, finalizzati al raggiungimento di un pieno e condiviso accordo fra l'Amministrazione comunale, i dirigenti scolastici e la Società Gemeaz, che gestisce il servizio mensa, possiamo comunicare alle famiglie che il servizio ripartirà dal 19 ottobre, dopo aver ricevuto tutte le assicurazioni e protocolli operativi di sicurezza per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ringraziamo i dirigenti scolastici per il grande lavoro messo in campo per garantire la sicurezza all'interno delle scuole», dichiara l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Grazia Salaris.Incremento di protocolli operativi di sicurezza, dunque. Una nuova modalità di gestione del sistema pasto, che prevede non più la distribuzione nelle aule mensa, ma il servizio nel singolo banco. Ciò corrispondente a un aumento del personale della mensa, e a un conseguente aggravio di costi per l'Amministrazione. «Nonostante l’aumento delle spese per il Comune – aggiunge Salaris - per le famiglie i costi del servizio rimarranno invariati rispetto agli anni precedenti». A tutt'oggi, risultano iscritti alla mensa 1495 utenti, eccezionalmente, per quest'anno, si possono ancora accettare ulteriori iscrizioni compilando il file sul sito internet istituzionale del Comune.Nella foto: un momento dell'incontro