Red 11:28 Scuole Sassari: servizio mensa da mercoledì Il 14 ottobre, il servizio partirà nelle scuole dell’infanzia e primaria. L’Amministrazione comunale, che era pronta a dare il via già dal primo lunedì di ottobre come di consueto, ha accolto la richiesta prima dei dirigenti e poi della ditta appaltatrice







Il costo del servizio per ottobre sarà la metà della mensilità, visto che parte a metà mese. In relazione all’emergenza CoronaVirus e alla possibilità che ci sia un maggior numero di assenze, sono allo studio nuove modalità di pagamento e di riscossione delle tariffe. Queste potrebbero subire un aumento per i maggiori costi richiesti dalla stessa ditta e legati ai maggiori oneri del personale e per le aule aggiuntive per la mensa, legati all’emergenza sanitaria. Commenti SASSARI - Mercoledì 14 ottobre, partirà nelle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Sassari il servizio di mensa scolastica. L’Amministrazione comunale, che era pronta a dare il via già dal primo lunedì di ottobre come di consueto, ha accolto la richiesta prima dei dirigenti (che chiedevano un rinvio a lunedì 12) e poi della ditta appaltatrice (che ha richiesto ulteriori due giorni, poiché aveva necessità di altro tempo per organizzarsi.Il costo del servizio per ottobre sarà la metà della mensilità, visto che parte a metà mese. In relazione all’emergenza CoronaVirus e alla possibilità che ci sia un maggior numero di assenze, sono allo studio nuove modalità di pagamento e di riscossione delle tariffe. Queste potrebbero subire un aumento per i maggiori costi richiesti dalla stessa ditta e legati ai maggiori oneri del personale e per le aule aggiuntive per la mensa, legati all’emergenza sanitaria.