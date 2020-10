Cor 16:26 Covid, nessuna commissione speciale: passa la linea Mulas Commissioni consiliari dedicate all´emergenza sanitaria. Passa la proposta dal consigliere Mulas. Da oggi al lavoro con un programma di sedute congiunte ad Alghero. I consiglieri di minoranza: «auspichiamo quella incisività finora mancati nell´azione amministrativa»



«Ribadiamo pertanto che lo strumento più utile per affrontare l'emergenza in corso, così come rappresentato in aula e in conferenza capigruppo, sarebbe l'istituzione di una commissione dedicata. Se però la maggioranza non vuole istituire una commissione apposita, che sia non solo di proposizione e supporto per il sindaco e l’Amministrazione comunale, ma anche di conforto e vicinanza ai cittadini algheresi in un momento così drammatico, auspichiamo quantomeno che gli apparenti buoni propositi trovino, per una volta, quella concretezza e quella incisività finora mancati nell'azione amministrativa» concludono. Commenti ALGHERO - Le Commissioni Consiliari 5° ( sanità ) e 6° ( bilancio) si occuperanno direttamente dell’emergenza Covid e di formulare proposte costruttive all’Amministrazione. «Grazie all’accordo raggiunto oggi dai Capigruppo Consiliari di maggioranza e opposizione, su proposta del consigliere Christian Mulas (), si è trovata un’intesa che unisce le volontà del Consiglio, compresa quella proveniente dalle forze di opposizione che chiedeva una commissione speciale per "l’occasionalità e la contingenza" derivata dall’emergenza sanitaria».Le commissioni consiliari lavoreranno con una programmazione dedicata all’emergenza che si affiancherà a quella riguardante i temi del Consiglio Comunale. La proposta è stata condivisa oggi dal rappresentante della minoranza Raimondo Cacciotto, primo firmatario delle richiesta di istituzione della Commissione speciale. Le commissioni Sanità, presieduta dallo stesso Mulas, e finanze, presieduta da Antonello Muroni, assumono il compito speciale di affrontare il tema con lo stesso obbiettivo di innalzare il livello di attenzione tra i cittadini e famiglie, proporre iniziative o suggerimenti. Le commissioni indirizzeranno i lavori sul fronte sanitario e sul fronte finanziario. La risposta istituzionale sull’emergenza proposta, condivisa dallo stesso Presidente del Consiglio Raffaele Salvatore sarà, attiva da subito con un programma di sedute con funzioni propositive, coinvolgendo tutti i consiglieri comunali che ordinariamente si occupano di servizi sociali, sanità, ambiente e tributi.A strettissimo giro arriva la nota di tutti i consiglieri di minoranza dove si afferma come «non si condivida l'impostazione, ma la maggioranza ha i numeri per decidere». L'obbiettivo forse è lo stesso, lo strumento è differente - sottolineano Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Mimmo PirisiRoberto Ferrara e Graziano Porcu - pensiamo che anche il risultato purtroppo non sarà lo stesso. «Basta scorrere i dati relativi alla convocazione della V commissione, così come pure quante volte la stessa ha affrontato questioni legate alla sanità, per non essere per niente fiduciosi» si legge nel comunicato di Porta Terra.«Ribadiamo pertanto che lo strumento più utile per affrontare l'emergenza in corso, così come rappresentato in aula e in conferenza capigruppo, sarebbe l'istituzione di una commissione dedicata. Se però la maggioranza non vuole istituire una commissione apposita, che sia non solo di proposizione e supporto per il sindaco e l’Amministrazione comunale, ma anche di conforto e vicinanza ai cittadini algheresi in un momento così drammatico, auspichiamo quantomeno che gli apparenti buoni propositi trovino, per una volta, quella concretezza e quella incisività finora mancati nell'azione amministrativa» concludono.