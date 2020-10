Red 23:11 Rispetta tua Madre: manifestazione ambientalista a Mugoni Domenica, mattinata dedicata alla sensibilizzazione sulle cause e gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso attività di educazione ambientale sui temi del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, del risparmio idrico e dell’energia visibile e invisibile con il coinvolgimento degli scout







ALGHERO - Il Centro di educazione ambientale alla sostenibilità del Parco di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana prosegue con le attività nell'ambito del progetto "Resilienti reattivi", finanziato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente. Domenica 11 ottobre, il Ceas sarà impegnato con un evento rivolto ai gruppi scout di Alghero, "Rispetta tua Madre".Sarà una mattina dedicata alla sensibilizzazione sulle cause e gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso attività di educazione ambientale sui temi del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti, del risparmio idrico e dell'energia visibile e invisibile. Giocando, i giovani scout scopriranno le buone pratiche per la salute e il benessere della madre terra. L'evento si terrà presso la spiaggia di Mugoni e si svolgerà ne pieno rispetto di tutte le misure di distanziamento fisico e protezione individuale previste per contrastare la diffusione del Covid-19.