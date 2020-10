Red 22:12 Anti-Covid a Sassari: sanzionati sette studenti Ieri, sono stati sanzionati, con una multa da 400euro ciascuno, sette studenti del Liceo Scientifico. Per una decina di minuti, gli agenti della Polizia locale in borghese li hanno osservati mentre chiacchieravano in gruppo senza mascherina, o con il dispositivo sotto il mento. Alla fine, sono intervenuti per identificarli e sanzionarli



SASSARI - Nella lotta al diffondersi del CoronaVirus, la Polizia locale di Sassari ha intensificato i controlli in borghese anche davanti alle scuole, sia all'entrata, sia all'uscita. Ieri (giovedì), sono stati sanzionati, con una multa da 400euro ciascuno, sette studenti del Liceo Scientifico. Per una decina di minuti, gli agenti li hanno osservati mentre chiacchieravano in gruppo senza mascherina, o con il dispositivo sotto il mento. Alla fine, sono intervenuti per identificarli e sanzionarli.



In quelmomento, la maggior parte degli studenti indossava correttamente la mascherina e gli agenti hanno soltanto invitato i ragazzi a tenere una distanza maggiore tra persone. E' stata anche un'occasione di confronto e sensibilizzazione. I controlli in borghese davanti alle scuole proseguiranno anche nei prossimi giorni.



Altre undici sanzioni sono state elevate sempre ieri, nelle panchine dei giardini pubblici all'Emiciclo Garibaldi. Si tratta di undici giovani, tutti maggiorenni, che non avevano la mascherina.