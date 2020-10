Red 14:37 Relitto della Maddalenetta: soluzioni per la rimozione Per la barca a vela rimasta incagliata nel marzo 2008, si sta ipotizzando un´azione di traino con i mezzi al lavoro per il dragaggio del porto di Fertilia







ALGHERO – E' rimasta incagliata nella scogliera antistante l'isolotto della Maddalenetta il 21 marzo 2008 e il relitto della barca a vela giace ora semisommerso da dodici anni. Dopo i sopralluoghi effettuati anche di recente, è stato rilevato che l'unità, o meglio ciò che ne resta, versa in condizione di abbandono e risulta essere completamente smantellata.Già dall'epoca dei fatti, l'Autorità marittima ha più volte provveduto a diffidare il proprietario dell'imbarcazione a rimuovere l'imbarcazione, senza esito. La presenza, nel tempo, è stata oggetto di diverse segnalazioni anche da parte delle associazioni ambientaliste [LEGGI] che in ciò che ormai resta dell'imbarcazione hanno sempre visto un potenziale pericolo d'inquinamento per l'ambiente marino e costiero. Diverse sono state poi le idee proposte da diversi attori sulla rimozione del relitto, tra cui il sezionamento e trasporto, o sollevamento tramite elicottero Soluzioni difficilmente attuabili per le condizioni orografiche e ambientali dei luoghi e per le caratteristiche dell'imbarcazione.«L'intento è di adoperarsi per la rimozione – precisa l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis – con un iter non proprio fluido, ma vorremmo chiudere finalmente la procedura. Stiamo attivando delle buone pratiche di collaborazione con la locale Capitaneria di porto che valuta le proposte». E' in atto ora un confronto sulla proposta di sfruttare la presenza dei mezzi che nei prossimi giorni daranno avvio alla prima fase di dragaggio del Porto Canale di Fertilia. Nel contempo, gli uffici del Settore Ambiente, se la strada ipotizzata non dovesse esser percorribile, hanno già compiuto diverse ricerche di mercato per affidare l'intervento ad altre ditte specializzate. Le operazioni di rimozione verranno comunque eseguite in sostituzione e i relativi costi verranno poi addebitati al proprietario dell'imbarcazione. «L'obbiettivo – aggiunge Montis – è quello di arrivare finalmente all'eliminazione di questa brutta immagine del nostro mare».