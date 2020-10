video Cor 11:13 «Malati mentali abbandonati ad Alghero»



Ornella Piras accende i riflettori su quella che identifica come una vera e propria «ingiustizia sociale»: l'abbandono dei pazienti con problemi mentali. Sabato numerosi consiglieri e il Comitato a difesa dell´Ospedale Marino di Alghero hanno chiesto interventi urgenti. Le sue parole sono un grido in difesa di una delle fasce più deboli