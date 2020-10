video Cor 10:09 «Sanità negata, serve una politica unita e incisiva»



Il silenzio assordante del sindaco di Alghero e la scarsa incisività dei consiglieri di maggioranza su temi tanto delicati rischiano di procurare altri danni. Sul tema il consigliere comunale di Futuro Comune, Raimondo Cacciotto è chiaro: chiede serietà, incisività, unione e coesione per affrontare temi tanto delicati e importanti per la comunità. Le sue parole Commenti Il silenzio assordante del sindaco di Alghero e la scarsa incisività dei consiglieri di maggioranza su temi tanto delicati rischiano di procurare altri danni. Sul tema il consigliere comunale di Futuro Comune, Raimondo Cacciotto è chiaro: chiede serietà, incisività, unione e coesione per affrontare temi tanto delicati e importanti per la comunità. Le sue parole Guarda e condividi il video su Alguer.tv