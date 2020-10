Cor 18:28 «Crediti per 19mln, Consorzi a rischio» Irrigazione, Consorzi di bonifica vantano 19 milioni di crediti verso RAS attraverso Enas: «A rischio operatività dei nostri enti e funzionalità delle idrovore»







È la denuncia lanciata da Anbi Sardegna, l'associazione che tutela e rappresenta i consorzi di bonifica: dopo aver inviato lo scorso giugno un documento alla Regione e aver avuto una serie di incontri e comunicazioni con l'assessorato competente, la vicenda non ha ancora avuto una soluzione. I sette consorzi di bonifica isolani irrigano 53mila ettari di territorio, con una rete di quasi 12mila chilometri di condotte, 110 vasche di accumulo, 106 impianti di sollevamento e 16 idrovore. Un'attività per cui vengono spesi circa 8 milioni di euro all'anno di energia elettrica. In base alla legge regionale 6 del 2008, Ente acque della Sardegna (Enas) deve ristorare questi costi agli enti di bonifica con i fondi della Regione. Negli ultimi tre anni, però, il meccanismo si è inceppato e ogni consorzio ha accumulato crediti verso Enas: i più importanti sono vantati da quello oristanese, che aspetta circa 8 milioni e mezzo di euro. In totale, i sette consorzi sardi devono ricevere quasi 19 milioni di euro.



«I nostri enti sono a un passo dal tracollo finanziario - spiega Pietro Zirattu, presidente di Anbi Sardegna - e abbiamo bisogno di comprendere innanzitutto le motivazioni di questo ritardo. I consorzi di bonifica operano grazie alle quote versate dai propri associati, agricoltori che in questo momento non navigano sicuramente nell'oro. Gravare i nostri enti di spese aggiuntive di questa portata vuole dire metterli in ginocchio e ridurne l'operatività. Stiamo lavorando con le anticipazioni di cassa, esponendoci con le banche e imponendo agli agricoltori di sostenere un costo a beneficio di tutta la comunità. Chiediamo con estrema urgenza al presidente Solinas un incontro risolutore: Enas non può effettuare il rimborso se a sua volta non riceve i fondi dalla Regione. Si sta per discutere l'assestamento di bilancio ed è questa l'occasione per rimediare, almeno parzialmente, a questo problema».



