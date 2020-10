Cor 23:02 Carta, +6,8% la differenziata in Sardegna Ogni cittadino ha contribuito avviando a riciclo in media 58,2 kg/anno di carta e cartone. In provincia di Sassari 1/3 della raccolta complessiva. «L’aumento in termini quantitativi della raccolta di carta e cartone registrato in Sardegna nel 2019 va di pari passo con la maggior attenzione dei sardi nei confronti dell’ambiente»







«Rispetto al 2018, anno in cui la raccolta differenziata in Sardegna era pari a 90.701 tonnellate, nel 2019 sono state raccolte e avviate al riciclo 6.130 tonnellate di carta e cartone in più, un incremento notevole indice di un sempre più evidente impegno degli abitanti nel corretto conferimento dei rifiuti» - afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. «Comieco ha gestito direttamente 62.646 tonnellate in forza delle convenzioni stipulate con i Comuni che, di ritorno, hanno ricevuto 3.298.842 euro in corrispettivi economici».



Tra le cinque province sarde, quella con il maggior quantitativo di carta e cartone raccolto è risultata Sassari con 33.475 tonnellate, pari a una media pro-capite di 67,7 kg. Al secondo gradino si colloca Cagliari con 24.950 tonnellate e una raccolta pro-capite di 44,4 kg, mentre al terzo posto si trova la provincia Sud Sardegna con 17.515 tonnellate e 76,8 kg pro-capite. Scendendo dal podio troviamo Nuoro con 11.855 tonnellate e 54,9 kg pro-capite, e, infine, Oristano con 9.036 tonnellate e 55,6 kg pro-capite.