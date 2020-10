Cor 9:17 Migranti in rivolta al Pagi di Sassari La condizione degli ospiti del centro di accoglienza di Predda Niedda era stata denunciata nei giorni scorsi dalla coordinatrice della sezione sassarese della Lega Marina Puddinu e dal consigliere regionale Ignazio Manca



Pagi di Sassari, giustifica la rivolta di ieri sera nonostante la positività al coronavirus. La presenza delle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa, chiamate come rinforzo dalla volante di pattuglia, non ha intimidito il gruppo di migranti che hanno iniziato il lancio di oggetti di tutti i tipi anche contro le auto dei passanti sulla strada per Alghero a Predda Niedda.



La rivolta è il risultato di una situazione di malessere, che prosegue da mesi vista la permanenza degli ospiti del centro e peggiorata dopo la notizia della positività al Covid con il primo tampone. Ora impazienti di sottoporsi al secondo, i migranti inscenano la rivolta.



