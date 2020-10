Cor 17:30 Porto Torres: insegnante positivo al Borgona Problemi alla scuola dell´infanzia Borgona di Porto Torres a causa della positività di un insegnante al coronavirus. Classe in isolamento in attesa dei tamponi



PORTO TORRES - Apprensione a Porto Torres. Scattata la procedura prevista in casi simili: tutti i bambini della classe sono stati posti in isolamento presso le proprie abitazioni, in attesa che vengano effettuati i tamponi da parte dei competenti servizi dell'Ats. All'origine di tutto la positività al coronavirus accertata di un insegnate. Le lezioni, per quanto riguarda tutte le altre classi dell'istituto, procedendo regolarmente.