Sassari e Olbia, riaprono i reparti Covid

17:17 Picco di positivi in un giorno in Sardegna +186 L´assessorato regionale alla Sanità corre ai ripari e da mandato per la riattivazione dei nuovi reparti Covid a Olbia, Sassari, Nuoro e Cagliari. Si registra una nuova vittima: è la 169esima dall´inizio della pandemia

13/10/2020 Conoci parla: +59 positivi in città Aumentano i positivi al coronavirus ad Alghero, 54 e 19 in sorveglianza attiva. Dopo le vibranti polemiche delle ultime ore il sindaco di Alghero a distanza di 11 giorni dall´ultimo aggiornamento decide di rompere il silenzio

12:00 M5s, sanità al collasso ad Alghero. «Il sindaco si attivi in Regione» Dura nota dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Alghero, Roberto Ferrara e Graziano Porcu, sulle drammatiche condizioni in cui versano diversi settori ospedalieri in città

9:50 Covid, Pronto soccorso paralizzato a Sassari Problemi e disagi a Sassari. La presenza di alcuni pazienti risultati positivi al coronavirus ha bloccato le operazioni all´interno del Pronto soccorso del Santissima Annunziata

11:17 «Sanità, nessuna bufala dal presidente» La sanità va a picco ma la Lega non ci sta ad incassare in silenzio le critiche. Il gruppo Lega di Alghero difende a spada tratta il presidente del Consiglio Michele Pais e rispedisce al mittente le pesanti accuse degli ultimi giorni

13/10/2020 «Niente comunicazione e controlli, sindaco inadeguato» Consiglieri comunali all'attacco di Conoci: «Algheresi trattati come sudditi. Mentre in tutte le altre cittadine del circondario, infatti, vengono svolti i necessari controlli con puntualità, il nostro sindaco mostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza pur di non prendersi le responsabilità»

14/10/2020 «Malattie infettive non è al collasso» La Clinica Pneumologica ha ripreso la funzionalità di reparto Covid con 20 posti letto, così come previsto dal piano per l’emergenza pandemia. A spiegarlo è il professor Sergio Babudieri, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Aou di Sassari

12/10/2020 Cacciotto striglia Mulas sulla sanità Raimondo Cacciotto striglia il presidente della Commissione Sanità di Alghero, Christian Mulas: «bando alle polemiche e agli annunci. Attendiamo fatti concreti. Non comunicati d’ufficio»